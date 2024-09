Élections au Cachemire indien : les séparatistes se lancent en politique

information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 12:02

Pour la première fois depuis plus de dix ans, des élections pour 90 sièges de l'assemblée générale du Jammu-et-Cachemire (Inde) sont organisées. Il s'agit du premier scrutin depuis que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a révoqué le statut semi-autonome de la région, qui lui garantissait son propre drapeau, sa propre constitution et son propre statut d'État. Le Jammu-et-Cachemire est ainsi passé du statut d'État à celui de territoire fédéral directement gouverné par New Delhi. Le Cachemire, la zone la plus militarisée du monde, est divisé entre l'Inde et le Pakistan, et est revendiqué dans son intégralité par les deux pays. Il voit depuis plusieurs décennies la montée de mouvements séparatistes appelant à la création d’un État indépendant. Les figures séparatistes, traditionnellement hostiles aux factions politiques, ont désormais décidé de faire campagne. Nos reporters, Khansa Juned, Nabeel Ahmed et Sajjad Hameed, se sont rendus au cœur du Cachemire indien.