information fournie par France 24 • 29/06/2022 à 17:32

La ministre Yaël Braun-Pivet, la candidate de la majorité est la première femme élue à présider l’Assemblée nationale. Elle succède à Richard Ferrand, battu aux législatives. Jean-Christophe Gallien, politologue, consultant en communication, invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : "on est surtout dans le symbole, première femme à un poste, qui n’est pas rien, dans l’édifice de la République et dans la hiérarchie". Explications.