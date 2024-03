Élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, Poutine accuse l'Ukraine après l'attentat de Moscou

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 19:53

Au Sénégal, l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye, encore emprisonné deux semaines plus tôt, a été élu président loin devant ses adversaires. Une ascension express pour cet homme jusque-là inconnu du grand public, qui signe l'ouverture d'une nouvelle ère pour le Sénégal après des semaines d'incertitude et trois ans de crise politique. En Russie, Vladimir Poutine s'est exprimé sur l'attentat du Crocus City Hall qui a fait au moins 143 morts et 360 blessés et revendiqué par l'organisation État islamique au Khorassan. Moscou dénonce "des liens avec les nationalistes ukrainiens" et reste convaincu que l'Occident est derrière cet attentat.