Education financière : et si on arrêtait d'être au fond de la classe ?

information fournie par Boursorama • 19/03/2024 à 15:56

Cette année, la « Global Money Week », semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 18 au 22 mars 2024. Le thème de cette 12ème édition est « Protect your money, secure your future », « Protège ton argent, assure ton avenir ! ».

A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.

Dans ce replay du webinaire diffusé le 18 mars à 18h30, on parle éducation financière. Seulement 2 Français sur 10 disent avoir un niveau satisfaisant*. Quels sont les leviers possibles pour que la compréhension de ces sujets ne soit pas réservée à une élite ?

Intervenants : Marc Lefebvre, président de Place des Investisseurs (ex F2IC) et Alexis Janin, directeur des activités de cotation PME et ETI France chez Euronext.