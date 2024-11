information fournie par France 24 • 04/11/2024 à 15:33

À lui seul, le secteur du bâtiment représente 20% des émissions mondiales de C02 et contribue massivement à l’artificialisation des sols. Quand rénover ne suffit plus, il est possible de construire avec des matériaux vraiment écologiques, mais cela coûte entre 5 et 30% plus cher. Une solution, ce sont les chantiers participatifs : des professionnels et des bénévoles se mettent ensemble pour faire baisser les prix et diffuser la connaissance en matière d’écoconstruction.