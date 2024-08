information fournie par France 24 • 02/08/2024 à 10:55

Le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien soldat américain Paul Whelan sont arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi aux Etats-Unis, quelques heures après leur libération dans le cadre du plus important échange de prisonniers entre Washington et Moscou depuis la fin de la Guerre froide. Récit de Loïc Chalavon et Cécile Galluccio.