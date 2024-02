information fournie par France 24 • 13/02/2024 à 15:25

Qui a dit que les mois de janvier et février étaient forcément gris et moroses en France ?... Certainement pas les centaines de milliers de participants qui célèbrent chaque année la vie et le lâcher prise ! Que ce soit à Nice, Dunkerque, Granville ou encore Pointe-à-Pitre, ce sont partout des scènes de liesse. Les déguisements sont de sortie et la mauvaise humeur est priée de rester au placard !