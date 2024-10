Du 7 au 13 octobre, ne manquez pas la Semaine mondiale de l'investisseur

information fournie par Boursorama • 08/10/2024 à 16:50

La Semaine mondiale de l'investisseur est un rendez-vous international dédié à l'éducation financière des investisseurs particuliers. C'est la 7e édition de cet événement qui se tient chaque année durant la première semaine d'octobre.

Cet événément est aussi l'occasion de lancer une grande campagne de communication adressée à ces nouveaux investisseurs et articulée autour de 4 piliers principaux : bien s'informer, comprendre le niveau de risque des placements financiers, se connaître en tant qu'investisseur et éviter les arnaques. Cette campagne se déroulera principalement sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok.

Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'Autorité des marchés financiers détaille sur le plateau de l'Actu Bourse les objectifs de ce rendez-vous et toutes les initiatives mises en place par l'AMF.

Pendant toute cette semaine, Boursorama, partenaire de l'événement, met en ligne chaque jour des contenus pédagogiques en relation avec les thèmes de cette année, le tout à retrouver sur la page de la Semaine mondiale de l'investisseur .