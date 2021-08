information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 13:53

Tout au long de la journée, France 24 propose une programmation spéciale consacrée aux conditions des femmes en Afghanistan et diffuse des reportages, entretiens et analyses, à retrouver dans les éditions d'information. Quel avenir pour les droits des femmes afghanes ? Céline Bardet, juriste spécialiste des questions de crimes de guerre et fondatrice de l'ONG "We are not a weapon of war".