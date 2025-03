information fournie par France 24 • 12/03/2025 à 10:42

Donald Trump persiste et signe. Malgré les doutes des marchés et en dépit des avertissements de plusieurs grands groupes américains, le président américain a décidé d’imposer 25 % de droits de douane sur l’acier et l’aluminium d’où qu’il vienne. Les Européens annoncent vouloir riposter de manière "forte et proportionnée".