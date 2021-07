France 24 • 12/07/2021 à 16:13

Le Soudan du Sud a fêté vendredi les dix ans de son indépendance, un anniversaire sans grande célébration. Les habitants sont plutôt désabusés, lassés par la guerre civile et les conflits qui ont jalonnés cette décennie passée. Et malgré un gouvernement d'union nationale, la situation économique et l'insécurité alimentaire ont fini de doucher les espoirs qui étaient nés le 9 juillet 2011.