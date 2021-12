Dissolution de l'ONG Memorial en Russie : "la mémoire ne peut pas être tuée ou dissoute"

information fournie par France 24 • 29/12/2021 à 16:02

La Cour suprême russe a ordonné la dissolution de l'ONG Memorial, en pointe dans la défense des droits de l'homme en Russie, pour avoir enfreint la loi sur "les agents de l'étranger", a rapporté l'agence de presse RIA. Pour Natalia Morozova, avocate de l'ONG Memorial, et invitée de France 24, "on ne peut pas liquider Memorial, c'est plus qu'une société juridique ou une simple ONG. Ce sont, avant tout, des gens qui gardent la mémoirevivante : la mémoirene peut pas être tuée ou dissoute".