information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 14:58

Les Etats-Unis et le Japon s'en sont pris vigoureusement dimanche aux activités "déstabilisatrices" de la Chine, s'inquiétant également de la coopération entre Pékin et Moscou, tout en annonçant un renforcement de leurs liens militaires et de défense.