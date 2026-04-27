Le petit canton suisse d'Appenzell Rhodes-Intérieures votait dimanche à main levée pour ses dirigeants et juges locaux, comme tous les derniers dimanches d'avril, selon la tradition du Landsgemeinde, remontant au XVe siècle.
Dimanche de démocratie à main levée en Suisse alémanique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro