information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 10:47

Ce dimanche 15 septembre marque les 2 ans de la mort de Mahsa Amini. La jeune femme avait été tuée en détention après son arrestation par la police des moeurs iranienne, provoquant une vague de revolte indédite dans le pays. Des manifestations d'hommages sont prévues notamment en France cet après-midi. Pour plus d'information, Antoine Fenaux interview Kian Habibian, co-fondateur de We Are Iranian Students.