France 24 • 26/03/2021 à 17:22

La dette française a atteint 2 650,1 milliards d'euros, 115,7 % du PIB selon l'Insee et le déficit public 211,5 milliards d'euros, soit le niveau le plus élevé depuis 1949. Mais Berçy s'attendait à pire, et Bruno Le Maire a évoqué une nouvelle piste pour s'y attaquer. Il s'agit, pour le ministre des Finances, de "consacrer une part de la hausse des recettes de l'impôt sur les sociétés au remboursement".