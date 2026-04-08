De la fumée s'élève au-dessus du quartier de Corniche al-Mazraa, dans le centre de Beyrouth, alors qu'Israël a mené une série de frappes au cœur de la capitale libanaise. Israël affirme que la trêve irano-américaine annoncée dans la nuit n'inclut pas le Liban. IMAGES
Destruction sur le site d'une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth
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