information fournie par France 24 • 07/06/2023 à 07:57

A la Une de la presse, ce mercredi 7 juin, la rupture, hier, du barrage de Khakovka, en Ukraine - un désastre humanitaire et écologique, dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. Une étude qui révèle que les Français les plus riches sont beaucoup moins taxés que l’ensemble des ménages les plus aisés. La confrontation entre le prince Harry et la presse tabloïd. Et des nouvelles de Roland-Garros.