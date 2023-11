information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 22:38

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre et la riposte israélienne dans la bande de Gaza, la crainte de voir s’ouvrir un nouveau front entre Israël et le Liban est latente. Ainsi, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’armée israélienne demanderait aux Libanais du Sud via des tracts d’évacuer la zone en vue d’une potentielle intervention contre le Hezbollah.