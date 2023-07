information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 22:32

Depuis un mois, plusieurs comptes complotistes sur les réseaux sociaux partagent une vidéo montrant des baleines nageant dans le ciel de Dubaï... Pour eux, elle prouverait l’existence d’un complot mondial visant à manipuler la population grâce à des hologrammes. Cela parait assez loufoque, et pour cause, ce ne sont pas des hologrammes, et cette théorie du complot revient régulièrement. Info ou Intox s’est penché sur ces images.