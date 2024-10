information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 14:10

Créée en 2022 et déjà courtisée par les plus grandes agences de renseignement occidentales. Des services secrets français à la National Security Agency – la fameuse NSA américaine – en passant par le FBI, tous ces services s'arrachent le logiciel de renseignement de la start-up française Filigran. Pourquoi un tel engouement ? À quoi sert ce logiciel pourtant accessible à tous ? Des réponses avec Samuel Hassine, le co-fondateur et PDG de Filigran.