Des secouristes déblayent les décombres d'un immeuble frappé par Israël à Tyr, dans le sud du Liban. Israël a pilonné le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait "des dizaines de morts et des centaines de blessés", selon les autorités. L'armée israélienne a annoncé avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah depuis le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février. IMAGES
Dégâts après une frappe israélienne sur Tyr, dans le sud du Liban
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