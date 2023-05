Deepfakes, montages... : l'autre visage de la présidentielle turque

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 22:00

A l'approche des scrutins législatif et présidentiel en Turquie, Info ou Intox revient sur deux exemples de manipulations d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniÚres semaines. Elles concernent le président sortant Recep Tayyip Erdoğan et son rival Kemal Kılıçdaroğlu. Le média turc de vérification Teyit nous explique la tâche qui a été la sienne de lutter contre la désinformation dans une campagne marquée par l'indécision et la polarisation.