Décryptage : l'Ukraine demande des missiles longue portée :

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 15:04

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi 13 septembre les Occidentaux d'avoir "peur" d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'Ukraine. Confrontée à la multiplication des attaques de drones, de missiles russes sur ses infrastructures et ses villes, l'Ukraine veut que ses alliés l'aident à détruire ces projectiles à partir de leurs territoires, soulignant que cela sauverait des vies de civils ukrainiens sans risque de tuer des militaires russes. L'analyse de Florent Parmentier, politologue et enseignant à Sciences Po Paris.