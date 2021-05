France 24 • 19/05/2021 à 12:27

Après plus de six mois et demi de fermetures, la France retrouve une partie de ses loisirs et un peu de liberté, mercredi 19 mai. Les cafés et les restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients, mais en terrasse uniquement. Les précisions de Christophe Dansette, journaliste France 24.