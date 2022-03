information fournie par France 24 • 28/03/2022 à 07:48

A la Une de la presse, ce lundi 28 mars, les allégations de Kiev, qui accuse la Russie de vouloir une partition de l’Ukraine, sur le modèle de la Corée du nord et la Corée du sud. Les déclarations musclées de Joe Biden sur Vladimir Poutine, diversement appréciées par ses alliés et la presse américaine. Le début de la campagne officielle pour la présidentielle en France. Et une gifle aux Oscars.