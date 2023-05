Décès de Khader Adnane : vers une récupération politique ?

information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 22:23

Cela faisait près de 3 mois qu’il avait entamé une grève contre la faim. Khader Adnane est décédé en détention. Ce haut responsable du Jihad islamique palestinien refusait de s’alimenter pour protester contre sa détention par Israël. Il avait été arrêté notamment pour incitation au terrorisme. Dans la foulée de l’annonce de sa mort, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. L'état hébreu a riposté. On va plus loin avec Patricia Allemonière et Bruno Daroux.