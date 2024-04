information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 20:00

Le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby, a accordé un entretien à France 24 et RFI depuis N'Djamena, capitale du Tchad. Au pouvoir depuis la mort brutale de son père en 2021, et candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain, Mahamat Déby veut "rassurer" le peuple tchadien, promettant qu'il respectera la Constitution, selon laquelle il ne peut effectuer plus de deux mandats successifs à la tête de l'État.