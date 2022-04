information fournie par France 24 • 20/04/2022 à 14:48

Match retour, ce soir, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour un ultime débat avant le second tour de l'élection présidentielle. Autour de Roselyne Febvre, Pierre Jacquemain de la revue Regards et Bruno Jeudy de Paris Match décryptent les enjeux de ce face-à-face.