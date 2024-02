"Débâcle" : une enfance brisée dans un film poignant

information fournie par France 24 • 28/02/2024 à 14:20

Veerle Baetens, réalisatrice et actrice belge, est l'invitée de Thomas Baurez et Vincent Roux dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche !" 100% cinéma. Son premier film, "Débâcle", un drame autour d'une jeune femme qui explore un lourd traumatisme d'enfance, a été remarqué au festival de Sundance. Ce film est interdit aux moins de 12 ans en France et comporte un avertissement. L'émission revient également sur la 49e cérémonie des César, marquée par le discours poignant de Judith Godrèche, et s'intéresse à la sortie très attendue de "Dune, deuxième partie" de Denis Villeneuve.