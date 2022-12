Dans "Sous les figues", Erige Sehiri déjoue les clichés sur la jeunesse rurale tunisienne

information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 13:28

L'action se déroule à Kesra, à 170 kilomètres de Tunis. Un verger devient le théâtre d’émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun, les marivaudages amoureux de jeunes filles et garçons. Dans "Sous les figues", la réalisatrice Erige Sehiri filme la génération post-révolution et post #MeToo. Le film, qui s'est déjà fait remarquer lors de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et a reçu le Tanit d'Argent aux Journées cinématographiques de Carthage, représentera la Tunisie dans la course à l'Oscar du "Meilleur film étranger".