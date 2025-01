Dans "Nation Cannibale", In Koli Jean Bofane dépeint les dérives du Congo

information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 16:04

Cette semaine dans "A l'Affiche, Planète Afro", Fatimata Wane reçoit un auteur majeur de la littérature africaine contemporaine issu de la République démocratique du Congo. Depuis près de trois décennies, il enchante ses lecteurs avec un style à la fois truculent et percutant, dénonçant les injustices du monde dans des œuvres devenues des classiques, comme "Les Mathématiques congolaises" et "Congo INC". Aujourd’hui, il nous présente son sixième roman : "Nation Cannibale", une ode à la création artistique.