Dans le box des accusés avec Stéphane Demoustier et "La fille au bracelet"

France 24 • 12/02/2020 à 15:57

Dans cette émission 100% cinéma, Axelle Simon et Xavier Leherpeur reçoivent le réalisateur Stéphane Demoustier pour son nouveau film "La fille au bracelet", l'histoire d'une adolescente sur le banc des accusés d'une cour d'assises. L'occasion de questionner magistralement la culpabilité, le doute, l'adolescence et les liens familiaux. Egalement dans l'actualité cette semaine, deux premiers films : le soudanais "Tu mourras à 20 ans", et l'américain "Queen & Slim".