Dans l'objectif de Zanele Muholi : l'activiste visuel·le au service de la cause noire et LGBTQ+

information fournie par France 24 • 10/04/2023 à 15:56

Ellelui se sert de son appareil photo pour combattre les préjugés à coups de clichés. L'artiste non binaire sud-africain·e Zanele Muholi documente depuis plus de 20 ans la vie de la communauté noire LGBTQ+. L'activiste visuel·le questionne aussi les représentations de la femme noire. Zanele Muholi était de passage à Paris, à l'occasion de toute première rétrospective qui lui est consacrée en France par la Maison européenne de la Photographie. Cette exposition rassemble plus de 200 photographies, vidéos et installations créées depuis le début des années 2000.