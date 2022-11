information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 17:27

Et si l'intelligence artificielle (IA) était à même de redessiner les cartes du monde ? Alors que de plus en plus de machines sont capables de générer des images que l'on dirait tirées de l'actualité, un programme, Cicero, vient de supplanter à plusieurs reprises l'Homme au jeu stratégique " Diplomacy ". Faut-il s'en inquiéter ?