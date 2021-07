Cyberespionnage : l'entreprise israélienne NSO derrière le projet Pegasus

information fournie par France 24 • 21/07/2021 à 14:53

Il s'agit peut-être du plus grand scandale d'espionnage de cette décennie, sûrement le plus important depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013. Le logiciel espion ultra-sophistiqué baptisé "Projet Pegasus" a permis de pirater les données de milliers de smartphones. Il a été élaboré par le géant israélien, NSO Group, qui s'est imposé ces dernières années comme le leader de la surveillance téléphonique. L'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn figurent parmi ses clients.