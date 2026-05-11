A la Une de la presse, ce lundi 11 mai, une semaine cruciale, au Royaume-Uni, pour Keir Starmer, après la défaite cuisante du parti travailliste aux élections locales. Le début, aujourd’hui, au Kenya, du sommet «Africa Summit», organisé conjointement avec la France. Des nouvelles de la prix Nobel de la paix iranienne Narges Mohammadi. La survie à Cuba asphyxiée par le blocus décrété par Donald Trump. Du foot. Et une invention fantastique.
Cuba, "une île en péril"
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