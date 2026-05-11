 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cuba, "une île en péril"

information fournie par France 24 11/05/2026 à 06:46

A la Une de la presse, ce lundi 11 mai, une semaine cruciale, au Royaume-Uni, pour Keir Starmer, après la défaite cuisante du parti travailliste aux élections locales. Le début, aujourd’hui, au Kenya, du sommet «Africa Summit», organisé conjointement avec la France. Des nouvelles de la prix Nobel de la paix iranienne Narges Mohammadi. La survie à Cuba asphyxiée par le blocus décrété par Donald Trump. Du foot. Et une invention fantastique.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Manchester City reste dans la course au titre en s'imposant contre Brentford

information fournie par France 24 10 mai
2

Gaza: un véhicule calciné après une frappe israélienne à Khan Younès

information fournie par AFP Video 10 mai
3

Peter Magyar promet de "servir" la Hongrie, et non "de régner"

information fournie par AFP Video 10 mai
1
4

Fumée au-dessus du sud du Liban, vue du côté israélien

information fournie par AFP Video 10 mai
5

Hantavirus: l'avion ramenant les Français évacués du Hondius a décollé

information fournie par AFP 10 mai
1
6

Attaques au Mali: un millier de personnes rassemblées à Bamako pour soutenir la junte

information fournie par AFP Video 10 mai
7

Hantavirus: les Français évacués du Hondius sont arrivés à Paris

information fournie par AFP 10 mai
1
8

L'affiche du Festival de Cannes hissée au-dessus du Palais des Festivals

information fournie par AFP Video 10 mai
1

Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

information fournie par AFP 03 mai
25
2

Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"

information fournie par AFP 04 mai
19
3

Teknival: les départs se poursuivent, encore plusieurs milliers de personnes sur place

information fournie par AFP 04 mai
2
4

François Hommeril (CFE-CGC) : "L'Etat doit intervenir pour réguler la spéculation sur les prix de l'énergie"

information fournie par Ecorama 04 mai
5

L'Europe et le Canada pas "condamnés" à subir un ordre mondial "brutal", selon Carney

information fournie par AFP Video 04 mai
6

Religieuse agressée à Jérusalem: des fidèles inquiets mais "pas étonnés"

information fournie par AFP Video 04 mai
7

Procès libyen: arrivée de Sarkozy pour la fin des auditions

information fournie par AFP Video 04 mai
8

Le repas à un euro pour tous les étudiants généralisé lundi

information fournie par AFP Video 04 mai
1

Les Etats-Unis vont imposer un blocus des ports iraniens après l'échec des pourparlers

information fournie par AFP 13 avr.
31
2

Trump s'en prend au pape après son message antiguerre

information fournie par AFP Video 13 avr.
3
3

Pour les marchés boursiers, la guerre en Iran est-elle déjà (quasi) terminée ?

information fournie par Ecorama 13 avr.
4

Des Iraniens réagissent aux négociations Iran-Etats-Unis

information fournie par AFP Video 13 avr.
5

Trump menace l'Iran de détruire tout navire militaire forçant le blocus des ports

information fournie par AFP 14 avr.
24
6

Le chancelier Friedrich Merz accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin

information fournie par AFP Video 14 avr.
7

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "Sur le travail le 1er mai, il n'y a pas eu de passage en force"

information fournie par Ecorama 14 avr.
1
8

Conflit dans le Golfe : la Chine, un pôle de stabilité ?

information fournie par Boursorama 15 avr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank