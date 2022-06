information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 19:15

Rien ne va plus sur le marché des cryptomonnaies ! Le bitcoin a perdu plus de 70 % de sa valeur, depuis le pic atteint au mois de novembre, où il avait frôlé les 70 000 dollars. Comment expliquer cet effondrement ? Quel impact a-t-il sur les entreprises du secteur ? Faut-il mieux réguler le marché des cryptomonnaies, pour le rendre moins volatil et plus transparent ?