information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 12:21

Sous des averses de neige, des soldats estoniens et leurs alliés de l'Otan français et britanniques jouent à se livrer bataille à grand renfort de chars, d'artillerie et d'infanterie. Mais l'enjeu relève autant de l'entraînement militaire que de la diplomatie, dans ce pays balte voisin d'une Russie qui inquiète.