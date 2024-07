Crise politique en France : les défis de ces prochains jours

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 15:15

L'alliance de gauche du "Nouveau front populaire" (NFP) est arrivée dimanche en tête du second tour des élections législatives anticipées en France, devant le camp présidentiel et le Rassemblement national, un scénario surprise qui dessine une Assemblée nationale difficilement gouvernable. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement devra être formé, malgré le manque de majorité claire, et les députés devront aussi élire quelqu'un à la tête de l'Assemblée nationale, ainsi que les présidents de groupes et de commissions. La complexité de ce contexte politique est renforcé par l'approche des Jeux Olympiques de Paris.