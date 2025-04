information fournie par France 24 • 16/04/2025 à 22:07

Alors que le réchauffement climatique s'intensifie, de plus en plus de Français se montrent éco-anxieux. Selon un rapport publié par l'ADEME, 10 millions et demi d'entre eux seraient concernés par ce mal du siècle, qui affecte toutes les catégories de population. Détresse psychologique découlant des inquiétudes liée à la crise environnementale, l'éco-anxiété peut à terme mener à des troubles plus sévères, et doit être mieux prise en charge, afin d'en faire une force positive d’adaptation.