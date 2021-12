Crainte d'invasion de l'Ukraine : Washington met en garde Moscou sur les conséquences

information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 20:04

Dans l'actualité cette semaine, tensions extrêmes entre la Russie et l'Ukraine. Kiev affirme que Moscou a massé des milliers de militaires à sa frontière. Autre menace, celle du variant Omicron et sa forte propagation. De nombreux pays ont interdit les vols en provenance d'Afrique australe, où le variant a été détecté pour la première fois. En France, le second tour de la primaire LR opposera Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Enfin, l'artiste Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon.