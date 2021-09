Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie se reconfine et la vaccination accélère

information fournie par France 24 • 13/09/2021 à 14:49

Après l'enregistrement en Nouvelle-Calédonie d'un premier décès lié au Covid-19, Louis Mapou, président du gouvernement local, a mis en garde contre une "crise sans précédent" sur ce territoire français du Pacifique jusqu'ici largement épargné par la pandémie. Face à la hausse des cas positifs, le territoire connaît un nouveau confinement. Et de plus en plus d'habitants oublient leurs réticences initiales pour se faire vacciner, en se rendant notamment dans un vaccinodrome installé à Nouméa.