France 24 • 09/04/2021 à 17:46

Il y a un an, la Bourse de Paris avait perdu près de 40 % de sa valeur avant de, très vite, retrouver des couleurs. À plus de 6 000 points, le CAC 40 renoue cette semaine avec ses niveaux de 2007. Comment expliquer cette performance, alors que des pans entiers de l'économie sont au point mort, et que l'incertitude freine la consommation des ménages ?