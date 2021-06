France 24 • 08/06/2021 à 18:33

Le déconfinement en France se poursuit demain, mercredi 9 juin avec la réouverture des restaurants et des salles de sports, le couvre-feu va être décalé à 23 H et le télétravail à 100 % va prendre fin. Aussi, demain entrera en vigueur la mise en place d'un pass sanitaire sur le territoire français notamment nécessaire pour voyager. Reportage à l'aéroport d'Orly avec Christophe Dansette et Achraf Abid.