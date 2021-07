France 24 • 19/07/2021 à 15:09

L'épidémie de Covid-19 connait un rebond dans de nombreux pays. En France, sur le littoral atlantique et méditerranéen et dans certaines régions, de nouvelles mesures ont fait leur retour comme en Pyrénées-Orientales où le couvre-feu a été décrété pour les bars et les restaurants. Dans le même temps, un Conseil des ministres avait lieu ce matin et devait examiner les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron, la semaine dernière.