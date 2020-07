Covid-19 aux États-Unis : Trump annule la convention républicaine de Jacksonville

France 24 • 24/07/2020 à 11:19

Les États-Unis compte plus de 4 millions de personnes contaminées et des milliers de morts chaque jour. C'est donc pour "protéger les américains" que Donald Trump a annulé la convention république de Jacksonville. Le président américain semble faire des choix de plus en plus prudents. Matthieu Mabin nous en dit plus depuis Washington.