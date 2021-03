Covid-19 au Gabon : l'économie paralysée, la colère monte

France 24 • 26/03/2021 à 00:13

La grogne sociale plane sur le Gabon. Le pays a instauré des mesures sanitaires très strictes qui paralysent l'économie. De nombreux Gabonais ont perdu leurs emplois et leur logement. Et certains qui ont manifesté contre l'état d'urgence sanitaire sont en prison. Reportage. Les radios burundaises basées à Kigali au Rwanda ne sont plus autorisées à émettre. Les ondes étaient animées par des journalistes considérés par le Burundi comme des opposants exilés chez leur voisin. Cette coupure de signal est pour beaucoup la preuve d'un rapprochement entre les deux pays.