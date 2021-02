"Couscous pour tous" : la cuisine métissée de Virginie et Nordine Labiadh

France 24 • 02/02/2021 à 14:15

"À l'Affiche !" reçoit Virginie et Nordine Labiadh, les propriétaires du restaurant "À Mi-Chemin", haut-lieu de la gastronomie franco-tunisienne à Paris, qui partagent les secrets de leur aventure et de leur cuisine, à la croisée des cultures française et tunisienne. Le couple raconte son histoire à travers 15 ans de cuisine à deux et deux beaux livres, "Paris-Tunis" (éditions Tana) et "Couscous pour tous" (Solar éditions).