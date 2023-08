Coup d’Etat au Niger : "on est dans une situation inédite"

information fournie par France 24 • 10/08/2023 à 17:18

Le 26 juillet, des militaires menés par le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle nigérienne ont entrepris un coup d’Etat et ont évincé le président élu, Mohamed Bazoum. Face aux refus des putschistes de rétablir l’ordre constitutionnel et face à a menace de la CEDEAO d’intervenir militairement, la situation s’envenime. Doit-on craindre une escalade militaire dans la région ? Décryptage avec Leonardo Alfonso Villalon, professeur de sciences politiques et d’études africaines à l’Université de Floride, invité de France 24.